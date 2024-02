De Biasi | «Torino Lazio | ripresa difficile per i granata ma c’è da essere ottimisti»

Lazio, De Biasi: "A Monaco sarà difficile. Speriamo che..."

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Gianni Deha guidato ilnel passato. Dopo la sconfitta nel recupero con la, ecco le sue riflessioni affidate al Corriere della Sera Gianni Deha guidato ilnel passato. Dopo la sconfitta nel recupero con la, ecco le sue riflessioni affidate al Corriere della Sera. LA SCONFITTA CON LAÉ UNA DURA BOTTA – «Lo sarebbe se la squadra avesse deluso sul piano del gioco e della prestazione in un momento così importante. Così non è stato, anzi, io ho visto una gran partita: 24 tiri verso la porta, 4 nello specchio. Si è notata una superiorità netta sul piano del gioco che non è stata concretizzata a dovere nel momento di concludere. Nel secondo tempo laha potuto colpire con più qualità e poi ha gestito meglio il ...