D’Aversa | «Inter | nel calcio nulla è impossibile! Ho una speranza»

Lecce, D'Aversa: "Battere l'Inter sembra impossibile. Ma io non credo all'impossibile nel calcio"

(Di sabato 24 febbraio 2024)venuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-. Il tecnico ha presentato così la sfida in programma domani alle 18 al Via del Mare Baschirotto è rientrato. Contro l’quale sarà la coppia di centrali? Per quanto riguarda Baschirotto oggi si è allenato, non penso possa avere problemi. Su chi lo affiancherà ci sono due possibilità, sceglierò domani. Devo ragionare sul fatto che mancano dei difensori centrali come delle alternative a centrocampo. Valuterò domattina. Il meteo può incidere sulle scelte? Affrontiamo l’che è una squadra che viene da 9 vittorie consecutive. Una squadra molto forte dal punto di vista tecnico e fisico che prescinde dalla condizione meteo. La situazione meteo può incidere su qualche scelta di fisicità o meno Come stanno Banda e ...