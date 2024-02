Dario Cherici | a 80 anni diventa commendatore | cucinava per gli “angeli del fango”

Dario Cherici nominato Cavaliere della Repubblica da Mattarella: a 80 anni ha soccorso gli alluvionati in Tosc

(Di sabato 24 febbraio 2024) Firenze, 24 febbraio 2024 – “Sono molto orgoglioso di questa onorificenza. Ho fatto tante cose, tante... e ho visto tanto... cose belle e cose brutte, molto brutte". Così all'Adnkronos, 80, nominato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana 'per la sua lunga attività di volontario che lo ha portato anche ad operare per le popolazioni colpite da calamità naturali quale è stata l'alluvione nella provincia di Prato'., di Scandicci, è una figura storica della protezione civile. "Durante l'alluvione a Prato ho cucinato. Ho dedicato due giornate alla cucina, per preparare i pasti per i volontari e per chiunque avesse bisogno - ha raccontatoricordando anche la sua esperienza a ...