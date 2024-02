Danza, gli 'Amici' di Ezralow al Teatro Olimpico con 'Open' – Sbircia la Notizia Magazine

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il regista e coreografo americano debutta per la Filarmonica romana il 27 febbraio e poi in tournée nei maggiori teatri italiani. "Guardiamo al presente senza remore, con mente aperta - spiega- La vita e? spesso pesante, ma abbiamo anche tanta energia positiva per risolvere i problemi" Torna con una nuova tournée italiana 'Open', lo spettacolo