Dan Levy si unisce a Ryan Reynolds nel cast di Animal Friends

(Di sabato 24 febbraio 2024) Danha ufficialmente firmato per unirsi ae a Jason Momoa neldi, il prossimo film prodotto da Legendary. Secondo Deadline, il vincitore di un Emmy Dan(Schitt's Creek) ha ufficialmente firmato per unirsi aneldi, il prossimo film ibrido della Legendary, che unirà riprese live-action e animazione. Il progetto viene descritto come un'avventura on the road vietata ai minori. Questo è il primo progetto importante didopo il suo debutto alla regia nel film drammatico di Netflix Dopo Oliver, uscito di recente. Sarà poi presente nel film di Netflix Unfrosted: The Pop-Tart Story e nell'ultima ...