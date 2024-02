Da Milan Atalanta la svolta mentale per la rincorsa Champions e ora un’altra sliding doors nerazzurra

Non c'è due senza tre: all'andata col Milan fu la svolta

(Di sabato 24 febbraio 2024)tra la redenzione orobica in un passato recente e la possibilità di riaprire i giochi per il terzo posto Per quanto non esistono partite semplici ne difficili, ci sono quei duelli in grado di entrare nella storia risultando l’ultima spinta per un cambiamento radicale del protagonista. Goku contro Freezer è stata la sfida che ha consacrato il guerriero Sayan dando unaalla sua storia, dove è bastato uno scatto di rabbia per diventare leggenda, seppur all’inizio faceva fatica anche contro la versione base di Vegeta. L’dal canto suo prima andava a corrente alternata seppur avesse imparato il Kaioken tra i singoli Lookman, Koopmeiners, Kolasinac e un De Ketelaere che stava venendo fuori dalla Stanza dello Spirito del Tempo, per poi raggiungere il livello di Super Sayan ai danni del ...

