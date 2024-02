Da Fondazione Comunitaria 340mila euro per il territorio. Sono cinque i bandi previsti - Da Fondazione Comunitaria ...

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Mauro Parazzi e Cristina Baroni, presidente e segretaria didella provincia di Lodi, hanno presentato i nuoviterritoriali possibili con risorse diCariplo. Cia disposizione ancora, (che con raccolte e fondi propri dei proponenti potranno essere raddoppiati) per. "Una delle novità è l’idea che, attraverso i, si lavori insieme. Poi si mantiene la nostra proposta di apertura ai Comuni, che prima non era possibile, purché investano a propria volta loro risorse – ha esordito Parazzi –. Abbiamo anche raggiunto elementi premiali per chi lavora insieme, soglie più alte di contributo e questo sta funzionando. Tutto per avere risposte di più alto ...