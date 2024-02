Da Fisciano a Scampia per spacciare | arrestata una donna

Scampia, arrestata pusher di Fisciano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Daper. Nelle sue tasche dosi eroina, crack e cobret:una 39enne Daper. Compirà 40 anni il prossimo primo marzo ladai Carabinieri. Era nella sua auto in via Fratelli Cervi, a pochi passi da uno dei rioni popolari di. I carabinieri della locale stazione la hanno controllata ed è emerso che la 39enne fosse die avesse già avuto qualche grana con la giustizia. Particolarmente Curiosa la sua presenza a, altrettanto il suo comportamento circospetto. Perquisita, i militari le hanno trovato nelle tasche cinque dosi di eroina, tre di cobret e una di ...

