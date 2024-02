Da Dolce a Gabbana sfila Naomi Campbell | cala il silenzio | poi una pioggia di applausi

Da Dolce a Gabbana sfila Naomi tra gli applausi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Escein reggiseno di pizzo e coppola con veletta, eilnella sala dello show di, prima che partano gliche vanno a chiudere lata della collezione per il prossimo inverno, tutta dedicata al tuxedo, rivisitato in mille varianti dalla più sensuale a quella rigorosamente maschile. In passerella al Metropol, sotto gli occhi di star come Eva Mendes...

Moda e arte , impresa e genio tornano a intrecciarsi in una nuova iniziativa benefica promossa da Dolce&Gabbana in collaborazione con Confindustria ... (strumentipolitici)

Naomi Campbell sfila in reggiseno di pizzo per Dolce e Gabbana alla Fashion Week: Milano, 24 febbraio 2024 – Esce Naomi in reggiseno di pizzo e coppola con veletta, e cala il silenzio nella sala dello show di Dolce e Gabbana, prima che partano gli applausi che vanno a chiudere la s ...ilgiorno

Dolce&Gabbana, tuxedo symphony: Variabili sartoriali e trasformazioni non codificate: Domenico Dolce e Stefano Gabbana presentano una collezione in nero di infinite espressioni femminili.style.corriere

Look no pants per Annalisa alla Milano Fashion Week: abbina culotte e giacca con strascico: Non poteva mancare Annalisa alla sfilata di Dolce&Gabbana, il brand che l'ha accompagnata in tutta l'avventura sanremese ...fanpage