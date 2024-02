Curling, Mondiali junior Lohja: l'Italia maschile scrive la storia. È in finale!

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per la prima volta nella storia l’raggiunge ladeijuniores di. L’evenienza non si era mai verificata, e trova la sua prima volta a Lohja, in Finlandia. Quest’oggi gli azzurri si giocheranno il titolo iridato contro la Norvegia. Il percorso azzurro nel round robin è stato di ottimo livello: 7 vittorie e 2 sconfitte, fatto che ha permesso di chiudere al secondo posto. Vittorie contro Canada, Cina, Danimarca, Nuova Zelanda, Scozia, Svizzera e USA, sconfitte contro Germania e Norvegia. Calendario sport invernali oggi: orari sabato 24 febbraio, programma, tv, streaming In semiè toccata la sfida alla Danimarca. Il team composto da Alberto Cavallero, Francesco De Zanna, Andrea Gilli, Francesco Vigliani e Stefano Gilli (skip) è riuscito a venire a capo di un confronto ...

Italia-Bielorussia oggi in tv, Mondiali beach soccer 2024: orario semifinale, programma, streaming: Si gioca quest'oggi la semifinale tra Italia e Bielorussia dei Mondiali di beach soccer 2024. A Dubai, alle ore 16:30, gli azzurri proveranno a mettere insieme il completamento di un percorso che ha a ... oasport

Curling, Italia in finale ai mondiali juniores! Non era mai accaduto: Per la prima volta nella storia l’Italia raggiunge la finale dei Mondiali juniores di curling. L’evenienza non si era mai verificata, e trova la sua prima volta a Lohja, in Finlandia. Quest’oggi gli ... oasport

Capolavoro degli azzurrini a Lohja, per la prima volta l'Italia è in una finale mondiale a livello junior: Straordinaria impresa per la nazionale giovanile di curling guidata da Marco Mariani, con Cavallero, De Zanna, Vigliani e i fratelli Gilli che piegano la Danimarca in semifinale ... neveitalia