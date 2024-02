Cruciani: “Nessuno tocchi la ragazza che apprezza Putin”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha esordito prendendo le difese di Irene Cecchini, la studentessa che ha recentemente parlato con: “Allora ragazzi, una studentessa italiana che abita a Mosca dice che in Russia c’è libertà. Si chiama Cecchini di cognome. Vuole anche la cittadinanza russa. Il padre dice che in Russia c’è la meritocrazia cioè che chi vale va avanti e che la colpa della guerra è degli Stati Uniti. Io penso che queste qua siano solamente opinioni, idee. Qualcuno pensa che addirittura che siano delle spie e che vadano cacciati dall’Italia. Ora io dico: ma siete matti?la famiglia Cecchini. Sono peraltro di queste parti vicino.questa famiglia. Se uno è convinto che la colpa della guerra sia degli Stati Uniti chi se ne ...

