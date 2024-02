Crozza-Sinner svela il vero motivo per cui ha la residenza a Montecarlo: “Con l’abbonamento alla…

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizioveste i panni di Yannikper chiarire una volta per tutte i reali motivi sulla scelta di risiedere a: “Ho laperché ho delle persone con cui mi trovo bene a giocare di tennis. La cosa è partita col fatto che il circolo faceva lo sconto con la formula ‘Porta un amico’ per cui porta uno oggi, porta uno domani, tutti gli ATP adesso abitano li?. Il mio allenatore ha portato me, io ho portato Berrettini, e Berrettini… ha portato la Satta”. Live streaming ed episodi completi su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maurizio Crozza si prepara a tornare in prima serata sul Nove (e in streaming su discovery+) con la sua inconfondibile satira. L’artista più camaleontico ... (funweek)

“Fratelli di Crozza ” sta per Torna re e il comico ha in serbo tante novità e personaggi nuovi da imita re come Jannik Sinner . Lo show di Maurizio Crozza , uno ... (superguidatv)

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza ... (ilgiornaleditalia)

Crozza-Sinner svela il vero motivo per cui ha la residenza a Montecarlo: “Con l’abbonamento alla palestra ti danno la piscina di proprietà”: Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza veste i panni di Yannik Sinner per chiarire ... ilfattoquotidiano

Crozza diventa Sinner e spiega perché ha la residenza a Montecarlo: «Il circolo fa lo sconto..."porta un amico"»: Nella prima puntata della nuova stagione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni di Yannik Sinner per chiarire ... video.corriere

Fratelli di Crozza, monologo:"Per identificarti ci mettono pochi secondi, per il passaporto invece ci mettono mesi": Maurizio Crozza nella prima puntata di stagione di nuova stagione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdìin prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - analizza il boom di identificazioni ... informazione