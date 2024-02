Crollo di Firenze, il medico tra le macerie: "Ho individuato io le prime due vittime"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Empoli (), 24 febbraio 2024 – Quando il telefono ha squillato e sul display ha visto il numero del Crm, Coordinamento regionale per le maxiemergenze, ha capito subito che di lì ha poco sarebbe dovuto partire. Riavvolge il nastro il dottor Alessandro Coppa, 39 anni,del 118 empolese e componente del team Usar (Urban search and rescue)., la ruspa sollevata dalla gru e fatta entrare nel cantiere Torna con la mente alla mattina di venerdì 16 febbraio, quando poco prima delle 9 una trave di cemento, lunga 20 metri e pesante 15 tonnellate, crolla e trascina con sé tre piani di quello che era lo scheletro dell’edificio in costruzione, il supermercato Esselunga di via Mariti a. Coppa è stato il primoattivato sul cantiere e colui che ha ...

