“Credere nei propri sogni salva” Il discorso di BigMama all’ONU su body shaming e bullismo

BigMama all'Onu: 'Ho sopportato anni di bullismo, credere nei sogni salva'

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 24 febbraio 2024)è stata tra le protagoniste al Festival di Sanremo 2024, dove si è presentata con il brano La rabbia non ti basta, il cui testo era per lei una sorta di manifesto delle sue convinzioni,o perché attraverso la canzone lei voleva sottolineare la sofferenza provata in passato a causa delle discriminazioni che si è trovata a subire da parte di molti coetanei. La cantante ritiene fondamentale parlare di un problema che si trovano a vivere tanti ragazzi in questa fase, per questo ora è stata orgogliosa di poterlo fare in un luogo prestigioso, come il Palazzo di Vetro di New York, nell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Qui l’artista napoletana ha voluto portare nel suo intervento un messaggio di inclusione e amore universale, parlando a una platea di duemila liceali venuti da tutto il mondo nell’ambito dell`iniziativa Gcmun talks ...