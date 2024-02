Cous Cous - Milano

(Di sabato 24 febbraio 2024)Via Adige, 9 – 20135Tel. 02/83967642 Sito Internet: www..com Tipologia: siciliana Prezzi: antipasti 14/29€, primi 18/28€, secondi 22/29€, dolci 7/8€ Chiusura: Domenica; Sabato a pranzo OFFERTA Aperto già da qualche anno a due passi da Porta Romana, questo ristorante è stata una piacevole scoperta in fatto di cucina siciliana. Il nome parla chiaro: qui ilha un ruolo importante nel menù; infatti, è presente in due tipologie (per vegetariani e non), insieme ad altri piatti che inneggiano alla tradizione culinaria dell’isola. Dalla sezione antipasti abbiamo scelto una gustosa caponata di melanzane con la nota agrodolce ...