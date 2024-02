Cosa si intende per mega cisterna magna nel neonato e quando preoccuparsi

Cosa si intende per Digital Forensics

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si stima che circa il 54% di tutte le malformazioni cistiche della fossa posteriore del cranio sia dovuta alla(fonte: Radiopaedia). Detta anche sacca aracnoidea retrocerebellare, cisti aracnoidea comunicante e sacca di Blake, è una condizione rara non patologica la cui gestione è prevalentemente orientata, laddove necessario, alla cura dei sintomi associati. Che cos’è la? Per comprendere cos’è lanelè utile definire alcuni elementi anatomici, ovvero lae il verme cerebellare. La, spiega il portale Radiopaedia, è la struttura che si trova tra il cervelletto e la superficie ...

Alimentazione sostenibile: se ne parla sempre più spesso, sottolineando come scelte alimentari più consapevoli possano garantire benefici non solo in termine ... (iodonna)

Blog: AMARCORD: Quella notte di primavera a Praga: Blog Calciomercato.com: - Un omaggio a Velox che vive e sogna in una splendida città - Cammino con passo sicuro, fra vie sconosciute del centro cittadino. Immagino ... vivoperlei.calciomercato

Spese condominiali per innovazioni: quando non devono essere pagate: La gestione delle spese legate alle innovazioni condominiali è un aspetto importante, con regole chiare ed alcune deroghe in determinate circostanze. Ecco quali ... ilgiornale

Vegani, vegetariani e diritti degli animali: "Vi spiego come e cosa significa tutelarli": Cosa ne pensa "E’ un fenomeno che fa parte dello specismo ... visto che non ho uno stato di necessità reale. Intendo: se io sono in una giungla, e non so come sopravvivere, allora è comprensibile che ... ilrestodelcarlino