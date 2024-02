Cosa si intende per mega cisterna magna nel neonato e quando preoccuparsi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si stima che circa il 54% di tutte le malformazioni cistiche della fossa posteriore del cranio sia dovuta alla(fonte: Radiopaedia). Detta anche sacca aracnoidea retrocerebellare, cisti aracnoidea comunicante e sacca di Blake, è una condizione rara non patologica la cui gestione è prevalentemente orientata, laddove necessario, alla cura dei sintomi associati. Che cos’è la? Per comprendere cos’è lanelè utile definire alcuni elementi anatomici, ovvero lae il verme cerebellare. La, spiega il portale Radiopaedia, è la struttura che si trova tra il cervelletto e la superficie ...

Mentre Diana moriva lei pensava a sè stessa: Secondo l'esito della perizia psichiatrica Alessia Pifferi era capace di intendere e di volere mente lasciava morire la figlia di un anno e mezzo.libero

Licheri (M5s): "Ha vinto l’attenzione ai problemi locali": Il senatore M5S Licheri elogia il successo della candidata Todde alle regionali sarde, attribuendolo a un metodo di lavoro inclusivo e alla serietà del progetto. La collaborazione tra Pd e M5S dimostr ...quotidiano

Ex Ilva, oggi Urso a Taranto: incontrerà gli operai. Sindacati-commissario, ok il tavolo di ieri. «C'è un altro clima»: Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, è oggi a Taranto dopo aver avviato Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, all’amministrazione straordinaria. Il ministro viene per ...quotidianodipuglia