Cosa c'è in ballo per maggioranza e opposizione nelle elezioni in Sardegna

