Corteo pro-Palestina | le voci da Milano | “Censura e repressione del dissenso Governo Meloni complice del genocidio”

Pisa e Firenze, cortei pro Palestina e cariche della polizia. «Una studentessa ferita». Conte e Schlein: basta manganelli

Pisa , 23 febbraio 2024 – Pisa risponde alla violenza e ai manganelli. La replica è una piazza gremita, in serata, con cinquemila persone, ma anche con la ... (quotidiano)

In Italia spira vento di cariche e Manganellate delle forze dell’ordine sugli studenti che manifestano per la Palestina . A Firenze gli studenti con i ... (lanotiziagiornale)

Corteo in favore di Gaza, polizia carica gli studenti : ci sono feriti (molti di loro minorenni) Le terribili immagini, nella giornata di ieri, arrivate da ... (notizie)

Mattarella richiama Piantedosi: "L'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli": Nuovo intervento del capo dello Stato sulla violenza pubblica, dopo la solidarietà espressa a Giorgia Meloni per il rogo del fantoccio che la ... huffingtonpost

"Poliziotti, come fate a guardare in faccia i vostri figli". La denuncia della madre della studentessa manganellata a Pisa: Bonelli (Avs): "Piantedosi invece di arrestare i criminali manganella i manifestanti" Sono undici gli studenti rimasti feriti a causa delle cariche degli agenti di polizia durante il corteo ... today

In migliaia nelle strade del centro di Milano al corteo pro Gaza per fermare la guerra in Medio Oriente: La partenza da piazzale Loreto con bandiere palestinesi e striscioni che chiedono la fine delle “guerre coloniali” e del genocidio ... milano.repubblica