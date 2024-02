Corteo pacifista dei pro-Palestina a Milano? Odio e vergogna | Salvini e Meloni insanguinati | Guarda

Manifestazione Pisa, Manfredonia: manganellate agli studenti di un corteo pacifista sono inaccettabili

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il"per la pace" di? Diecimila partecipanti, traffico cittadino in tilt e sagra dell'contro Giorgiae Matteo. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e leader della Lega ha postato sul suo profilo Instagram l'immagine di una sua sagoma, sulla quale sono state aggiunte delle mani rosse. Accanto, un'altra immagine che raffigura une delle persone che tengono uno striscione con una scritta in arabo e altre che sventolano bandiere della. ". Sagoma di Matteocon vernice rossa a. Seminatori di", è il commento che accompagna le due immagini. "Predicano 'pace' ma diffondono...

Studenti manganellati a Pisa, indagini affidate ai carabinieri: docenti, vescovi e Cnr solidali con i manifestanti. Che cosa è successo: Studenti manganellati a Pisa: affidati ai carabinieri il fascicolo d'indagine della procura sulle cariche della polizia di ieri al Corteo studentesco pro Palestina. Lo si apprende da ...ilmessaggero

Cortei e cariche della polizia, la protesta torna in piazza. Gli studenti sfilano in diverse città: A Firenze stamani è fissato peraltro un ritrovo a Ponte Santa Trinita con lo slogan “Cessate il fuoco in Palestina e Ucraina’, con una catena umana tra Ponte Santa Trinita e Ponte alla Carraia, ...lanazione

Fari di Pace: convegno e Corteo a Ravenna nella giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina: "Accendere fari di pace per svelare i traffici di armi e gli interessi che preparano e alimentano le guerre" è il claim dell'iniziativa organizzata per ...ravennanotizie