Cortei studenti | Schlein | basta manganellate | Piantedosi si prenda responsabilità

Polizia contro corteo studenti a Pisa, Schlein: "Clima repressione, Piantedosi chiarisca"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (askanews) – “suglivenga finalmente a chiarire in Parlamento e davanti al Paese e a prendersi le sue. Non possiamo più assistere a scene inaccettabili come quelle che abbiamo visto ieri”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyparlando con i giornalisti al suo arrivo alla convention “Per gli Stati Uniti d’Europa con Emma Bobino”. “Lesui minori, trattenuti e immobilizzati a terra, sono inaccettabili, non è un episodio isolato. Abbiamo visto scene come queste a Firenze, Napoli e Bologna” ha sottolineato. (Segue) L'articolo proviene da Ildenaro.it.