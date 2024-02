Cortei studenti | Schlein | Fdi irresponsabili | nota grave e inaccettabile

Manganellate ai cortei di studenti, Schlein e Conte: «Inaudito. Piantedosi chiarisca»

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (askanews) – La segretaria del Pd Ellyreplica duramente alladi Fratello d’Italia che addossa alla “sinistra” le responsabilità delle tensioni in piazza: “Ho letto unadi FdI, sono dichiarazioni gravi e inaccettabili”, dice dal palco di un convegno a Milano. “Sono degli, e quelle parole deno la totale assenza di senso istituzionale di chi governa oggi il Paese e non si assume le proprie responsabilità. Ma almeno – ha aggiunto la segretaria Pd – se la prendono con noi, non con le famiglie deglio con chi ha popolato ieri sera la piazza di Pisa, risposta migliore che si potesse dare”. Rea L'articolo proviene da Ildenaro.it.