Cortei: Fratoianni, ‘da Mattarella parole chiare e nette, grazie’

A Mirafiori, in marcia per il lavoro e il clima: Alcune centinaia di persone - un migliaio per gli organizzatori - hanno marciato oggi intorno allo stabilimento di Mirafiori a Torino per far sentire la loro voce in difesa del lavoro. La manifestazio ... quotidiano

In marcia attorno a Mirafiori per il clima e il lavoro: “La transizione ecologica può rilanciare questo stabilimento”: Ad aprire la marcia il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, il vice capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, la ... torino.repubblica

Violenza ai cortei pro Palestina di Pisa e Firenze, opposizioni attaccano: "Non siamo in Cile degli anni '70": anche nel caso di una deviazione non autorizzata del corteo, ci sono diverse soluzioni. Che a quanto pare non si vogliono usare”. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, propone che i ... notizie.virgilio