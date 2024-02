Cortei e cariche della polizia | la protesta torna in piazza Gli studenti sfilano in diverse città

Firenze e Pisa, cariche della polizia ai cortei pro-Palestina. Conte e Schlein: basta manganelli

(Di sabato 24 febbraio 2024) Firenze, 24 febbraio 2024 – Il venerdì nero, con lealle manifestazioni pro Palestina indette dagli, non è certo finito lì. Stamani infatti glisonoti a manifestare indi solidarietà per quanto accaduto ieri in particolare a Pisa e Firenze conrimasti feriti e un fuoco di fila di accuse e sdegno contro la gestione dell'ordine pubblico, con richieste di chiarimenti al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, da parte del centrosinistra ma non solo. Per dire, il sindaco di Pisa Michele Conti (Lega) ha commentato così: “Quello che è accaduto mi ha profondamente amareggiato, prima ancora che come sindaco, come cittadino e genitore. Ho telefonato a ...

