Cortei pro Palestina a Pisa e Firenze: studenti cercano di forzare il blocco, la polizia li carica. In dieci in ospedale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pisa e Firenze, 24 febbraio 2024 – Molti di quei volti del corteo non hanno neppure la barba. Sono giovanissimi delle scuole superiori che sfidano la pioggia incessante che si abbatte su Pisa con una bandiera dellae una kefiah intorno al collo. Corteo proa Pisa:cercano di forzare il blocco, laliUn corteo di un’ottantina di ragazzi – fra collettivi universitari e minorenni delle scuole – si snoda nella stretta via medievale di San Frediano per sfociare nella più vasta piazza dei Cavalieri sede della Normale nel quartiere in cui insiste anche la celebre Torre. È qui che lain tenuta antisommossa respinge con la forza il corteo pacifico, ma non autorizzato. Manganellate alla schiena e alla testa che raggiungono i ragazzi che ...

Da Brescia a Foggia, passando per Friuli, Toscana, Sardegna. La protesta degli agricoltori – nel giorno in cui l’Ue ha rinnovato le deroghe sui terreni ... (ilfattoquotidiano)

Cortei degli studenti pro Palestina. La polizia carica, paura e feriti. E scoppia il caso politico: In ospedale finiscono anche diversi minorenni. L’opposizione: "Piantedosi riferisca". Il Dipartimento della Pubblica sicurezza: ci saranno riflessioni e verifiche su quello che è accaduto ... msn

Raffica di sanzioni per Putin: Meloni ha annunciato che per l'ex Ilva di Taranto il governo è pronto a mettere in campo un progetto che prevede la partecipazione di capitali privati al salvataggio e non è intenzionato a ... italiaoggi

Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il Reatino: RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. A Fara in Sabina, la parola incontra la musica con “Il resto della settimana”. Secondo appuntamento al Potlach con ... ilmessaggero