Cortei: Borghi (Iv), ‘Mattarella da incorniciare’

Cortei: Borghi (Iv), 'Mattarella da incorniciare': Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "'Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento'. Da incorniciare. Grazie Presidente". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia ... lanuovasardegna

Violenza ai cortei pro Palestina di Pisa e Firenze, opposizioni attaccano: "Non siamo in Cile degli anni '70": Duro il commento di Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva: “Siccome l’Italia non è il Cile degli Anni ’70, prima di ricorrere ai manganelli, anche nel caso di una deviazione non ... notizie.virgilio

Il Viminale sotto accusa si difende: “Ci sono state difficoltà operative”: «Siccome l’Italia non è il Cile degli Anni 70 - fa notare il capogruppo di Iv al Senato Enrico Borghi -. Prima di ricorrere ai manganelli, anche nel caso di una deviazione non autorizzata del corteo, ... ilsecoloxix