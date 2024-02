Corsera | il gen Vannacci sotto inchiesta

Generale Vannacci, ecco il titolo del secondo libro: la sinistra impazzisce

(Di sabato 24 febbraio 2024) 10.10 Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'ispezione ministeriale sul generaleha portato ad almeno 3 contestazioni: illecite indennità di servizio per i familiari, spese per benefit non autorizzate legate all'auto di servizio non autorizzate, rimborsi per eventi e cene che non sarebbero mai state organizzate. Il quotidiano sostiene che la relazione è stata già trasmessa alla magistratura e che la procura militare sta procedendo contro il generale per le ipotesi di peculato e truffa.