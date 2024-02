Corriere dello Sport – ufficiale il nuovo acquisto dall’Argentina

Polverosi sul Corriere dello Sport: "Caos Franchi, un restyling senza copertura?"

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 febbraio 2024) 2024-02-24 19:01:13 Il: Colpo in prospettiva della Juventus: dal Boca Juniors è arrivato Francisco Martin Barido. Il trequartista classe 2008 ha firmato un contratto fino al 2026 con i bianconeri e si unirà alle giovanili del club. Juve, il comunicato per l’arrivo di Barido Questa la nota uffucuake del club: “Francisco Martin Barido è ungiocatore della Juventus: il giovanissimo calciatore argentino ha firmato un contratto fino al 2026 con la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile. Giocatore classe 2008 cresciuto nel Boca Juniors, trequartista mancino che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese e intenzionato a dare una mano sia nel presente che in una prospettiva di crescita alla Juventus. Benvenuto in bianconero!”. © RIPRODUZIONE RISERVATA Vai alla fonte di questo articolo ...