Corbo a CM: 'Io, Insigne e gli insulti in napoletano in MLS. Ho detto no al Bayern, a Montreal sono rinato'

Corbo a CM: 'Io, Insigne e gli insulti in napoletano in MLS. Ho detto no al Bayern, a Montreal sono rinato' (Di sabato 24 febbraio 2024) Bologna-Montreal, il viaggio della speranza. Nel dicembre 2021 Gabriele Corbo ha attraversato l'oceano per cercare nuove motivazioni: "Ora... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di sabato 24 febbraio 2024) Bologna-, il viaggio della speranza. Nel dicembre 2021 Gabrieleha attraversato l'oceano per cercare nuove motivazioni: "Ora...

Altre Notizie

Zielinski, il suo addio al Napoli non è il primo a stagione in corso: il precedente: L'edizione giornaliera de Il Mattino si sofferma sul trasferimento ormai fatto di Zielinski all'Inter, con il calciatore polacco che ha già sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche con il club me ... informazione

Video di Tendenza