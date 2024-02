Coppa di seconda categoria Codigorese passa il turno dal dischetto Eliminata l’Olimpia Quartesana dalla Bazzanese

COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA. I risultati delle semifinali

(Di sabato 24 febbraio 2024) Laha dovuto far ricorso ai calci di rigore per aver ragione del Low Street Ponte Nuovo di Ravenna per accedere ai quarti di finale, non ce l’ha fatta invecedai bolognesi della. Per quanto riguarda i biancazzurri, meglio i padroni di casa nella prima frazione, buona circolazione di palla, ma senza riuscire a confezionare le occasioni costruite a beneficio di Chinarelli e Bergossi. Più equilibrato il secondo tempo, nell’unica occasione a disposizione, un tiro dal limite deviato da un difensore, scaturisce il gol che ha deciso la partita a favore della

Sport in tv oggi (sabato 24 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming: Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 24 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto c ... oasport

Calcio Seconda Categoria. Alfonsine-Riolese il clou. Il Marina vuole accorciare: Ci si avvicina a grandi passi alla metà del girone di ritorno in Seconda Categoria e il peso specifico delle partite aumenta vertiginosamente. Nel girone M la capolista Only Sport Alfonsine, che guida ... msn

Atletica Nella Coppa dei Campini di cross Il Parco Alpi Apuane del patron Poli vola in Portogallo: Cresce l’attesa, in casa del Parco Alpi Apuane, per la gara di domenica prossima ad Albufeira, in Portogallo, valida per la Coppa dei Campioni di cross per società. Per il sodalizio del presidente ... lanazione