Coppa del Mondo di Scherma | fioretto d’oro per Marini e Favaretto

Scherma: fioretto, doppio successo azzurro in Coppa del mondo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il Cairo, 24 febbraio 2024 – È trionfo italiano all’ombra delle Piramidi d’Egitto, dove brillano ben quattro medaglie azzurre di cui due. Nella tappa dideldi, al Cairo, i ragazzi e le ragazze del CT Stefano Cerioni confermano l’andamento di una stagione strepitosa nel sabato dedicato alle gare individuali: nella competizione maschile trionfa Tommaso, vincendo il derby di finale su Edoardo Luperi (2°), mentre nella prova femminile svetta sul gradino più alto del podio Martina, con Martina Sinigalia bronzo. Una grande – l’ennesima – prova di forza in questa specialità per l’Italia che piazza oggi, in totale, tra i “top 8” cinque fiorettiste e tre fiorettisti. Numeri che raccontano già tutto, e che assumono ancor più un valore speciale con le ...

Doppio appuntamento per la Coppa del mondo di sci alpino maschile . In questo weekend il circo bianco fa tappa a Palisades Tahoe , dove sabato 24 si disputa il ... (today)

Decimo posto per l’ Italia nella prova a squadre della storica tappa tedesca di Coppa del Mondo di spada maschile , in corso di svolgimento a Heidenheim . Non un ... (sportface)

Scherma, Coppa del Mondo: doppio trionfo azzurro a Il Cairo: Prova di forza degli azzurri del fioretto in Coppa del Mondo a Il Cairo: nella competizione maschile trionfa Tommaso Marini, vincendo il derby di finale su Edoardo Luperi (2°), mentre nella prova ...sport.sky

Martina Favaretto, la scherma prepara una stella di 22 anni per le Olimpiadi di Parigi: Non bisogna dimenticarlo, anche se Martina Favaretto brucia le tappe e si ritrova giovanissima, nell’anno delle Olimpiadi di Parigi, a battere le migliori del mondo e vincere in Coppa come sabato al ...repubblica

Scherma, magica doppietta azzurra a Il Cairo. Vince Tommaso Marini, secondo Edoardo Luperi: Dopo il trionfo di Martina Favaretto, arriva anche quello di Tommaso Marini nella prova di Coppa del Mondo di fioretto a Il Cairo. Un capolavoro quella della nazionale del CT Stefano Cerioni, visto ...oasport