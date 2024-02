Convocati Napoli | presente anche Di Lorenzo Ecco perché

Cagliari-Napoli, i convocati di Calzona: presente anche un azzurro a sorpresa

(Di sabato 24 febbraio 2024) In vista della sfida contro il, Calzona mette su la lista, con a sorpresa pure il capitano Dinonostante la squalifica Oggi Calzona ha pubblicato quelli che sono idelin vista della gara contro il Cagliari, non senza qualche sorpresa: con Diche, nonostante la squalifica, vuole rimanere vicino alla squadra. Portieri: Contini, Gollini, Meret; Difensori: Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani; Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lobotka, Lindstrom, Traoré, Zielinski; Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

