Convocati Frosinone: la scelta su Zortea e Caso

ecco i Convocati di Vincenzo Italiano per quanto concerne Fiorentina Frosinone di oggi. ecco chi è out in casa viola Fiorentina Frosinone è un match ... (calcionews24)

Sono ventidue i giocatori Convocati da Eusebio Di Francesco , per la gara che vedrà il Frosinone in campo contro la Roma domani alle 18... (calciomercato)

Convocati Frosinone: la scelta su Zortea e Caso: Sono venticinque i Convocati del Frosinone di Eusebio Di Francesco per la sfida di domani contro la Juventus di Max Allegri. Tornano a disposizione del tecnico.calciomercato

Cagliari-Napoli, i Convocati di Ranieri: Oristanio recuperato, presenti i tre ex azzurri: Il Cagliari ha diramato sui social la lista ufficiale dei Convocati per la sfida di domani in programma all'Unipol Domus alle 15 contro il Napoli di mister Francesco Calzona che farà il suo esordio in ...areanapoli

Cagliari, i Convocati di Ranieri per il Napoli: torna Oristanio, la lista completa: Il Cagliari ha diramato sui social la lista ufficiale dei Convocati per la sfida di domani in programma all'Unipol Domus alle 15 contro il Napoli.tuttonapoli