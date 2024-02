Congo piegato da siccità e alluvioni: gli Stati stanno facendo ancora troppo poco per il clima

(Di sabato 24 febbraio 2024) A cavallo del capodanno 2024 la Repubblica Democratica delha vissuto una gravissima emergenza a causa di inondazioni dovute alle forti piogge che hanno fatto esondare il fiume. Si contano almeno 300 vittime, centinaia di migliaia di sfollati e danni per milioni di dollari. Sono state distrutte 34 strutture sanitarie e 120 scuole, mettendo a rischio la salute della popolazione e il diritto all’istruzione dei bambini. Si teme il rischio di epidemie di colera a causa della mancanza di adeguati servizi igienico-sanitari e di acqua potabile. Più di 2000 ettari di terre coltivabili sono andati distrutti, mettendo a rischio la sicurezza alimentare degli abitanti e portando ad un peggioramento della situazione già endemica di malnutrizione, soprattutto infantile. L’attività estrattiva del cobalto e del rame (per il 90% destinati alla produzione di ...

