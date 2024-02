Conferenza Pioli | «Siamo una delle squadre che ha fatto più punti insieme all’Atalanta»

Rennes-Milan, Pioli non si fida: “Qualificazione da raggiungere. Turnover? Non mi piace”

(Di sabato 24 febbraio 2024): le parole alla vigilia di Milan Atalanta, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 Stefano, allenatore del Milan, ha parlato instampa in vista della sfida contro l’Atalanta di San Siro. Le sue dichiarazioni: CHE PARTITA E’ CON L’ATALANTA – «Molto importante per la classifica e tornare a vincere dopo la sconfitta di domenica scorso. Sotto continuano a fare, è una partita poi difficile. Noi, l’Inter e l’Atalantaquelle che hanpiù, quindi affrontiamo una squadra che sta bene». PERCHE’ HA DETTO ATALANTA FAVORITA PER L’EUROPA LEAGUE – «Che memoria che avete. Quando mi avetequella domanda dovevamo superare il turno precedente. Ora ce la giochiamo anche ...

