Confcooperative Alpe Adria: Serena Mizzan nuova presidente – Friulisera

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Èladi, che rappresenta le cooperative attive nelle ex province di Gorizia, Trieste e Udine. Eletta dall’Assemblea dei soci riunitasi a Palmanova,, che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio, ha una laurea in Lettere ed è pureregionale diCultura Turismo Sport e dell’Immaginario Scientifico di Trieste. «Con il nuovo Consiglio, lavoreremo nel segno della continuità con chi ci ha preceduto – ha detto– favorendo la collaborazione tra diversità per raggiungere traguardi comuni che, come impresa singola, non saremmo in grado di conquistare. Credo che gli scenari futuri, ai quali anche le nostre ...