“Con Greta? Cosa è successo davvero” Grande Fratello | caos su Sergio | ma ora spunta un retroscena top

Gf: Greta accusata, lite Federico-Alessio, Signorini smonta Mirko

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nelle ultime ore comportamento diD’Ottavi alsta facendo discutere i telespettatori. Il concorrente ha assunto un atteggiamento particolare nei confronti diRossetti e per questo motivo sul social x sono piovuti tantissimi commenti contro di lui. Nel video si vede il concorrente che la spinge sul divano, la afferra per il polso mentre lei gli incita di smettere. A questo punto anche la mamma diè intervenuta: “Ho visto quella scena. Io non ce l’ho con nessuno ma lei tende a rannicchiarsi e vedo un modo un po’ troppo irruente da parte di lui. Questo è quello che vedo. In non metto in dubbio chesia una brava persona ma questavista dalla TV è brutta da vedere”. “Fuori subito, è inaccettabile”....