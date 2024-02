Comunali, il centrodestra unito lancia Negri - Comunali, il centrodestra unito lancia Negri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024) E’ Umbertodi Fratelli d’Italia il candidato sindaco di Castel Maggiore per il. Attualmente è responsabile comunale e coordinatore del circolo di FdI e in passato ha avuto ruoli di rappresentanza in Forza Italia e poi Pdl ed è ora nel direttivo provinciale di FdI. "In attesa dell’esito delle primarie del Partito democratico – dice Diego Baccilieri, delegato provinciale di Fratelli d’Italia per le amministrative – intanto a Castel Maggiore rompiamo gli indugi ed ufficializziamo la candidatura di Umbertoa primo cittadino". "Ringrazio gli alleati di Lega e Forza Italia per il sostegno alla candidatura unitaria di– continua –, persona di grande umanità e passione politica, sempre attento alle necessità delle persone"., originario del nostro Appennino, nella ...