Como-Parma | Serie B | promozione in gioco | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Como-Parma, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024) Da una parte i lariani, obbligati a riprendere la marcia dopo la batosta di Palermo per non perdere terreno dalla zona. Dall’altra i crociati, sempre più primi e intenzionati a frustrare ogni ambizione di rimonta delle inseguitrici. È, sfida delicatissima fra due squadre ambiziose che vogliono tornare inA senza dover passare dall’imbuto dei playoff. Il fischio d’inizio al match, valevole per la 26esima giornata diB, è in programma alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Che una sconfitta fosse nell’aria alo si era capito nonostante i successi per 1-0 di due e tre giornate fa rispettivamente contro Brescia e Ternana. Un calo, anche dal punto di vista della brillantezza del ...