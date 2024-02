Como, c'è il Parma: "Sfida che affascina"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sinigaglia esaurito, con mille posti in più, per il big match di oggi pomeriggio alle 16,15 fra. La partita è determinante ai fini della classifica, per le prime posizioni di entrambe le squadre. A causa dei gravi infortuni di Kone e Baselli e con Cutrone ancora indisponibile, Roberts è costretto a cambiar modulo e uomini. Avendo solo tre centrocampisti in condizione Bellemo, Abildgaard e il giovane Braunoder, si giocherà con il 4-3-2-1 o il 4-3-3. In difesa ritorna Odenthal e viene escluso Barba, a centrocampo sulla destra viene inserito uno fra Iovine o Ballet. In fase offensiva verrà escluso un trequartista probabilmente Da Cunha a favore di Verdi e Strefezza. In attacco l’unica punta probabilmente sarà Nsame, che settimana ha fatto molto bene in allenamento al posto di Gabrielloni, ma anche Fumagalli e Gioacchini hanno qualche ...