Commercio a Pozzuoli, vertice in Prefettura a Napoli: aumenteranno i posti auto nella zona del lungomare - Ildenaro.it

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le difficoltà in cui versa ilcentrale di, in particolare a causa della carenza di aree di parcheggio sono state al centro di una riunione che si è svolta ieri negli uffici della preettura di, convocata dal prefetto di, Michele di Bari, su richiesta dall’organizzazione sindacale “Cesi settoree turismo” . All’incontro hanno partecipato il sindaco di, Gigi Manzoni, con alcuni dirigenti del comune di, nonché il segretario nazionale del sindacato Cesi. Durante la riunione, il sindaco ha esposto il vasto piano di interventi già avviati per incrementare la disponibilità di, in particolare...