Come stanno le piante della città? Screening | poi messa in sicurezza

Piante da interno che sopravvivono senza luce, ecco le migliori (e più facili da curare)

(Di sabato 24 febbraio 2024) Oltre millesotto la lente. Il patrimonio arboreo del bosco Trepalle, dell’area Laghetto e del parco di via Gela è stato oggetto di rilievi da parte di un gruppo di agronomi incaricati dal Comune. Il monitoraggio aveva l’obiettivo di individuare le criticità generate dalle ondate di maltempo che si sono abbattute sullanei mesi scorsi e limitare gli effetti di eventuali nuovi episodi metereologici avversi. Nelle prossime settimane i tecnici del verde analizzeranno i dati raccolti per redigere un piano d’intervento per laindelle tre aree e, qualora si debba procedere ad abbattimenti, per l’adozione delle conseguenti misure compensative, in linea coi vincoli del Piano forestaleRegione e del Parco Sud. "Il clima che cambia - spiega il vicesindaco Carlo Barone - ...

BigMama terrà un discorso sul body shaming all’ONU. Beh, non proprio. Sul web impazza la news che vuole la giovane cantante reduce dal successo di Sanremo in ... (ilfattoquotidiano)

Back to Forbes.com: Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redatto ... forbes

Essere sempre stanchi non può essere uno stile di vita: 7 motivi per cui succede e possibili rimedi: Immaginate di vivere con il 2% di batteria: non saprete mai quando il telefono si spegnerà, eppure c'è una sorta di piacere e stupore che si prova nel vedere lo schermo riaccendersi ogni volta. Essere ... vogue

Come comprare azioni Coca-Cola (KO): La Coca-Cola Company è stata quotata in borsa per la prima volta nel 1919 sulla Borsa di New York (NYSE), e da allora le sue azioni continuano ad essere scambiate sulla borsa con il simbolo KO. È una ... forbes