Come sono cambiati i palestinesi, mentre il mondo cambiava intorno a loro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2024 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Una quarantina di anni fa feci amicizia con due studenti. E ora li ho ritrovati. Betlemme, Cisgiordania. Nel 1982, quando ero uno studente di Giurisprudenza che viaggiava con lo zaino in spalla per il Medio Oriente, su un autobus locale che attraversava la Cisgiordania incontrai due universitari. Iniziammo a chiacchierare e mi invitarono a casa. Così scesi dall’autobus e trascorsi una giornata connei vicoli pieni di confusione del popoloso campo profughi di Dheisheh. Ci divertimmo. Io in quel periodo accarezzavo il progetto di studiare arabo al Cairo emi raccontarono dei ...