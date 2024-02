Come abbassare l’ISEE legalmente e poter accedere a bonus e agevolazioni più vantaggiose

Come abbassare l'ISEE 2023: guida e consigli utili

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 febbraio 2024)è un documento importantissimo per le famiglie perché in base al valore è possibile, o viceversa essere “tagliati fuori” da. Ma cosa incide sull’importo? E’ possibile? – (ilcorrieredellacitta.com)Con il nuovo anno è tornata la necessità di aggiornate il proprio Isee, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Un passaggio fondamentale soprattutto per chi, ad esempio, percepisce l’Assegno Unico considerando che l’INPS, in mancanza del rinnovo, declassa l’importo al minimo tabellare. Ma oltre a questoè necessario perpartecipare alle domande per i, incentivi o in generale alle altree ...