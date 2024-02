Rissa in un locale in porta Venezia: uomo colpito con una bottigliata in testa, è grave

Colpito alla testa con una bottiglia durante una lite in un locale: uomo in ospedale con un trauma cranico (Di sabato 24 febbraio 2024) Un uomo di 42 anni è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico: è stato Colpito alla testa con una bottiglia durante una lite scoppiata all'interno di un locale in Porta Venezia a Milano. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di sabato 24 febbraio 2024) Undi 42 anni è stato trasportato incon un: è statocon unaunascoppiata all'interno di unin Porta Venezia a Milano.

Notizie Correlate

Aspettando di scendere in campo e di iniziare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni, Santiago Castro dà spettacolo sugli spalti. il nuovo attaccante ... (sport.quotidiano)

Sui tracciati di Formula 1 salta no i tombini. Per quanto clamoroso , è successo di nuovo: la sessione mattutina di test in corso sul circuito di Sakhir in ... (ilfattoquotidiano)

TREVISO - Aggredito e picchiato alle casse del Pam, mentre era in coda per pagare la spesa. Ieri pomeriggio è esplosa la violenza all?interno del supermercato ... (ilgazzettino)

Altre Notizie

Bimbo di 2 anni muore colpito da un virus con febbre alta: Ieri, la triste notizia della morte cerebrale ha portato alla difficile decisione di interrompere il sostegno ... e offre le più sincere condoglianze alle famiglie Tartamella e Montalbano, colpite da ... quotidianodiragusa Colpito alla testa con una bottiglia durante una lite in un locale: uomo in ospedale con un trauma cranico: Un uomo di 42 anni è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico: è stato colpito alla testa con una bottiglia durante una lite scoppiata all'interno ... fanpage Colpito da un ictus sul volo Catania-Amburgo, salvato a Bologna dopo un atterraggio di emergenza: Atterraggio salvavita a Bologna per un 78enne tedesco, Michael Veronik, che ha avuto un ictus mentre si trovava su un aereo decollato da Catania, in volo verso Amburgo. La vicenda, accaduta la sera de ... catanianews

Video di Tendenza