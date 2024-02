Colle | manganelli su ragazzi | fallimento

Colle: manganelli su ragazzi, un fallimento

(Di sabato 24 febbraio 2024) 15.24 "Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno, trovandone condivisione,che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura suima sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la liberta' di manifestare pubblicamente opinioni. Con iesprimono un". Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa del Quirinale.

Scontri a Pisa, Mattarella chiama Piantedosi: “I manganelli contro i ragazzi esprimono un fallimento”: Quei manganelli usati contro i ragazzi che partecipavano ai cortei pro-Palestina a Pisa “esprimono un fallimento“. È la presa di posizione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che all’i ... ilfattoquotidiano

Sofferta vittoria della Pallacanestro Grosseto contro il Basket Colle: Sofferta e meritata vittoria della Pallacanestro Grosseto contro un risoluto Basket Colle per 42 a 56. maremmanews

