Codacons | In Italia 10% autovelox del mondo | peggio solo Brasile e Russia

Autovelox, il Codacons denuncia: "In Italia il 10% di quelli presenti in tutto il mondo", dove si trovano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano, 24 feb. (askanews) – Tra semafori intelligenti,e Tutor, nelsi contano in totale 111.451 apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni stradali. Di questi 11.171, pari al 10% circa del totale, è installato in. I dati arrivano dal, che riporta le statistiche ufficiali aggiornate della piattaforma specializzata, Scdb.info che rileva glipresenti nei vari paesi in tutti i continenti. Il numero degli apparecchi presenti sulle stradene e utilizzati per sanzionare il superamento dei limiti di velocità e le infrazioni semaforiche è in costante aumento: oggi se ne contano nel nostro paese 11.171. Si tratta del 17% di tutti gli strumenti automatici presenti in Europa, che tra semafori di nuova generazione, ...

