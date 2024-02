CM Punk: “Volevo andare a Perth anche io, oggi sto mentalmente a pezzi”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si è concluso da qualche ora Elimination Chamber, il tradizionale premium live event che precede Wrestlemania e che ha sancito Drew McIntyre come sfidante ufficiale di Seth Rollins nell’evento più importante dell’anno ormai alle porte. Tuttavia, si nota lo stesso la mancanza del grande assente di questa Road to Wrestlemania, CM. Con l’infortunio occorso durante la Royal Rumble del mese scorso, lo straight edge è stato rimosso dalla programmazione che avrebbe previsto lui come sfidante di Rollins, creando un imprevisto non da poco in casa WWE.a detta sua dovrebbe tornare tra 6-8 mesi, ciò nonostante sente la mancanza del ring come si evince dalle sue parole su X. “Vorrei esserci stato” L’evento appena conclusosi in Australia ha pesato molto sul morale del nativo di Chicago, come si evince da una storia pubblicata su Instagram e ...