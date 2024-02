Cittadella-Catanzaro | Serie B | punti playoff | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Serie B, Cittadella-Catanzaro: al Tombolato scontro diretto per il playoff

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024) Allo Stadio Pier Cesare Tombolato va in scena, delicatissima sfidafra due squadre in stati di forma opposti ma ugualmente intenzionate a mantenersi saldamente in top 8, senza smettere di credere in una clamorosa rimonta verso i piani più nobili della classifica. Il fischio d’inizio all’incontro, valevole per la 26esima giornata diB, è in programma alle ore 14:00 di oggi. Il momento delle due squadre Veneti in caduta libera dopo le 5 sconfitte nelle ultime 5. Il momento d’oro, che fra novembre e la prima metà di gennaio aveva permesso ai granata di inanellare unadi 9 risultati utili consecutivi, è definitivamente finito e la panchina di Gorini ha iniziato a scricchiolare. Nel finale dello scorso anno ilaveva battuto una dopo ...