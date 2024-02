Cittadella-Catanzaro oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Cittadella, è l'ora della scossa! Con il Catanzaro è duello dall'aroma playoff

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Tombolato valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di. La compagine granata, dopo un momento di difficoltà, vuole rialzare la testa per difendere il proprio piazzamento playoff. Il club giallorosso, dal suo canto, non ha intenzione di lasciare nulla al caso e vuole centrare una bella vittoria in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport 252, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA ...

